Domenica In, Loretta Goggi il dolore per la perdita del marito: «Ma lui è ancora con me»

Non solo imitazioni per Loretta Goggi. A Domenica In, ospite di Mara Venier, la veterana di Tale e Quale Show dopo il programma di Carlo Conti ha deciso di tornare a dedicarsi interamente alla recitazione: «Mi sto impegnando tanto per far capire agli addetti ai lavori che chi fa varietà non è che non possa recitare». Una passione mai passata. Tra una battuta e l’altra la Goggi svela che nella prossima fiction che sta girando interpreterà una anziana donna e questo non la turba, anzi: «Adesso stare sul set mi diverte perché così posso invecchiare tranquillamente».

Con Mara Venier si parla anche dell’unico vero grande amore della sua vita, Gianni Brezza, scomparso più di dieci anni fa ma il cui ricordo nella mente e nel cuore di Loretta è più vivo che mai. «Avrei desiderato sposarmi a 16 anni ed avere almeno 5-6 figli, mentre mia sorella Daniela mi diceva sempre che avrebbe lavorato. E invece lei si è sposata e ha avuto figli mentre io sono rimasta zitellona fino al ’79 poi quando ho incontrato Gianni sono stata prima concubina e poi moglie».

Un amore vero che vive ancora oggi nel suo cuore («La morte l’ha portato via dai teleschermi non da me, noi stiamo insieme») e che Loretta non mai tradito nemmeno adesso che non c’è più. Tanto che Loretta non ha mai pensato di rifarsi un’altra vita sentimentale: «Per fare cosa? Andare al cinema? Ci vado con mia sorella!».

Loretta Goggi a Domenica In

Poi parla anche di Lucio Battisti: «Lui era molto timido e chiuso. Mi diceva che ero sempre contenta. Lui era più cupo». Un periodo d’oro per lei, con la consacrazione di Canzonissima 72 con Pippo Baudo alla conduzione: «Un’incoscienza totale, dopo Raffaella Carrà. Io venivo da un altro mondo!». E per essere diversa da Raffaella Carrà, Loretta decise di buttarsi nelle imitazioni solo «per bypassare la fisicità di Raffaella Carrà». E prima di chiudere, Mara Venier l’ha convinta a cantare anche Maledetta Primavera.