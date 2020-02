Domenica In, Bugo torna da Mara Venier: ecco tutti gli altri ospiti della puntata

Bugo ospite di Mara Venier a Domenica In. La 23esima puntata di “Domenica In”, in onda domani domenica 16 febbraio alle 14 su Rai1, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e condotta da Mara Venier, si aprirà con un’ampia intervista a Bugo, il cantautore che, a seguito di un diverbio con Morgan, è stato squalificato e non ammesso alla serata finale del Festival di Sanremo.

Bugo si esibirà in studio cantando il brano “Sincero”, presentato al Sanremo proprio in coppia con Morgan, mentre della vicenda parleranno in studio il produttore musicale Simone Bertolotti e i giornalisti Pierluigi Diaco, Giampiero Mughini e Paolo Giordano.



Ancora ampio spazio ai protagonisti del Festival con Elettra Lamborghini che canterà il brano “Musica e il resto scompare”, Elodie con il brano “Andromeda”, Levante che canterà “Tikibombom” e Alberto Urso che si esibirà con il suo brano “Il Sole Ad Est”. che canterà il brano “Musica e il resto scompare”, Elodie con il brano “Andromeda”, Levante che canterà “Tikibombom” e Alberto Urso che si esibirà con il suo brano “Il Sole Ad Est”. In studio, poi, anche le due attrici Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste de “L’Amica Geniale 2” la fiction di successo in onda su Rai1, mentre in finale di puntata interverrà il cast del nuovo film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”: Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro e Paolo Rossi interpreteranno il brano che fa da colonna sonora al film, che uscirà nelle sale il 20 febbraio.

Ultimo aggiornamento: 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA