Mara Venier con la mascherina a Domenica In, la frase malinconica in camerino

Mara Venier non si ferma e continua a condurre Domenica In, senza ospiti in studio per rispettare tutte le disposizioni decise per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ancora una volta, la trasmissione di RaiUno va in onda con ospiti in collegamento da casa e Mara Venier, sola nel suo camerino prima di andare in onda, si lascia andare alla malinconia.

Dal camerino degli studi Rai Fabrizio Frizzi, Mara Venier ha mandato un messaggio ai suoi follower. «Eccomi qua, da sola, quasi pronta, ci vediamo alle due. Mi sono truccata e pettinata da sola, è giusto che sia così. Ci vediamo dopo» - ha spiegato la conduttrice su Instagram Stories - «Questo camerino era pieno di gente fino a qualche settimana fa... Vabbè, un bacio a tutti: andiamo avanti e stiamo a casa. Stiamo a casa, per favore».



