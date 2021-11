Domenica In, Mara Venier torna in onda e mostra tutti gli incidenti in tv: «Ho corna dappertutto»

Mara Venier torna in onda dopo l'incidente della settimana scorsa a Domenica In. Con l'ironia che la contraddistingue guarda in diretta il filmato che raccoglie i numerosi infortuni subiti nel corso degli anni. Divertita dal video commenta: «Grazie a tutti per i messaggi e per i cornetti ricevuti. Ho corna dappertutto, spero che mio marito che sta all'estero non me ne faccia».

Mara Venier, l'incidente a Domenica In

La settimana scorsa la conduttrice si è fatta male durante uno stacco pubblicitario. Una tornata in onda ha spiegato di essere caduta, ha mostrato il bernoccolo in testa e il piede fasciato. Mara ha riportato un trauma distorsivo al piede sinistro e contusione alla fronte. Molte persone si sono preoccupate per lei, sia fan sia colleghi.

Nel corso degli anni Mara Venier ha avuto diversi infortuni in televisione. Ha condotto con il gesso e per questo qualcuno le ha regalato i cornetti contro la sfortuna. Anche oggi ha rassicurato tutti sulla sua tempra: «Io sono ancora qui».