Domenica In, lite tra Paola Barale e il suo insegnante a Ballando. Lui: «È lenta a imparare». Lei reagisce male: «Meglio che stai zitto»

Anche oggi nel programma di Mara Venier c'è stato ampio spazio per i protagonisti di Ballando con le Stelle. In studio, a Domenica In, è arrivata Paola Barale fresca fresca dalla sua eliminazione di ieri sera. «Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità». Pensando di fare una cosa gradita zia Mara aveva preparato per la showgirl una telefonata a sorpresa. Ma le cose non sono andate come previsto. Per affrontare la questione in maniera piu' approfondita la Venier ha fatto parlare la Barale proprio con il suo insegnante Roly Maden, certa che avrebbe trovato le parole giuste per sostenere l'ex allieva e invece il ballerino ha creato un caso.

Paola Barale, la lite con il suo insegnante di ballo

Il cubano, a proposito della voce relativa allo scarso feeling con Paola, ha spiegato: «Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava». In studio è calato il gelo. La showgirl di Fossano è rimasta di sale, facendo poi capire di non aver per nulla apprezzato e invitando il maestro a starsene zitto.

«Ok, forse è meglio che non dici più nulla. perché detto questo… Ok, sono più lenta degli altri», stizziata la Barale ha replicato così e Mara ci ironizza su «Non l’ha presa benissimo».Roly ha provato a spiegarsi meglio, ma è riuscito solo a ribadire quello che aveva già detto, ossia che la sua compagna d’avventura ha avuto un «apprendimento più lento». Ovviamente Paola ha criticato le parole del suo ex maestro. «Ecco, ha ridetto ciò che ha detto prima. Io non sono d’accordo».

Le parole di Matano

Sull’eliminazione di Paola Barale è intervenuto anche Alberto Matano: «Per quanto riguarda Paola, l’abbiamo aiutata con il tesoretto etc. Però siamo stati in attesa che arrivasse il miracolo che non è arrivato, ieri non ha ballato un granché e basta. Ieri il risultato è stato giusto. Mi dispiace per lei che mi sta simpatica, però questo è».