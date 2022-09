Domenica In riparte con la sigla di Andrea Sannino e Franco Ricciardi: «A pranzo con zia Mara»

Domani alle 14 Mara Venier torna su Raiuno alla guida di «Domenica in» per la sua quattordicesima conduzione e, per dare il benvenuto ai suoi telespettatori, ha voluto una sigla allegra e festosa scritta per lei da Andrea Sannino e Franco Ricciardi, che aveva ospitato in trasmissione il 27 maggio con «Te voglio troppo bene», piccolo - ma nemmeno troppo - hit della scena urban newpolitana.

Il pezzo scritto per il contenitore domenicale si intitola «Un giorno eccezionale» ed è accompagnato da un videoclip (diretto da Luciano Filangieri) in cui vediamo la zia Mara sorridente a passeggio in jeans e scarpe da tennis per le stradine del centro di Napoli insieme ai «nipotini» Andrea e Franco che la conducono nel fondaco di San Gregorio Armeno. Qui l'attende una tavola imbandita e l'allegria di tanti amici. Il contagio è veloce: Mara sorride, suona il tamburello e balla con tutti, anche con un frate.

«Quando Mara ci ha affidato il compito di scrivere il pezzo ci ha dato un'unica indicazione: immaginare una canzone gioiosa», hanno spiegato Sannino e Ricciardi: «Non è stato difficile, ci siamo ispirati dell'Italia popolare e all'idea della domenica come metafora di un momento di incontro felice. E anche a Mara che quando conduce Domenica in porta la felicità nelle case degli italiani. Per questo gli italiani la amano. Ne abbiamo avuto conferma giovedì quando abbiamo girato il video a Napoli. I napoletani le hanno riservato un'accoglienza speciale, la salutavano come se fosse una vicina di casa».

«È la prima volta che due artisti scrivono una canzone per un programma della domenica della Rai e il brano di Andrea e Franco ha l'allegria di cui abbiamo bisogno», ha raccontato la Venier alla presentazione romana della nuova edizione di «Domenica in» condivisa con a Simona Sala, neodirettrice dell'Intrattenimento del day time, negli studi Fabrizio Frizzi della Dear a Roma.

«Quando Mara ci ha proposto di scrivere la sigla non ci abbiamo creduto subito, pensavamo che scherzasse. Eppure lei ci parlava in maniera così naturale. Quando abbiamo capito che era vero ci siamo messi subito a lavoro. Mara ci ha portato fortuna!» ha raccontato Andrea che l'ha conosciuta nel 2019, quando andò da lei in trasmissione per promuovere lo spettacolo di Alessandro Siani «Felicità tour» ed ebbe l'occasione di dirle che aveva visto il video su Instagram in cui canticchiava la sua «Abbracciame»: «Quel giorno sono impazzito di felicità!».

«Amo Napoli. Addirittura credo di essere stata napoletana in un'altra vita», ha dichiarato zia Mara, «o forse mi sento così vicina alla città e alla sua musica perché mia mamma mi cantava solo canzoni napoletane». Ora la sua domenica inizierà canticchiando: «Buongiorno felicità, si è svegliata la città, sul tuo viso nasce il sole, ma che voglia e t'abbraccia'».