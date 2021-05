Domenica In, (“Sandokan”) sul Covid: «Tragedia terribile, per favore aiutate l'India»

«Siamo nella nostra peggiore crisi sanitaria. È una tragedia terribile per tutto il mio Paese. Molte persone sono morte, i medici e gli infermieri stanno combattendo valorosamente: a loro va il nostro grazie. Dobbiamo aiutare l’India in qualsiasi modo: fatelo per favore. Pregate per i tanti che soffrono». È questo il video-appello fatto dall’attore indiano Kabir Bedi, celebre in Italia per aver interpretato Sandokan, durante un messaggio trasmesso nel corso di Domenica In.

Variante indiana, Kabir Bedi: «Ogni giorno muoiono persone che conosco. È straziante»

L’India sta avendo, quotidianamente, circa 400.000 nuovi contagi ogni giorno, con oltre 3.600 morti nelle ultime 24 ore. Mara Venier, prima di lanciare il video-messaggio, aveva fatto riferimento a un precedente intervento dell'attore nel corso del quale aveva sottolineato il ruolo medicinale di alcune spezie, come la curcuma, proprio nella lotta al virus. Un effetto che, come ribadito anche in studio, non ha alcuna evidenza. E a confermarlo sono anche i numeri quotidiani dei contagi.