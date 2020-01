Vissani in lacrime: «Mia madre morta a 92 anni, mi manca»

Gianfranco Vissani scoppia in lacrime a Domenica In: «Non riesco a trattenermi, mi manca...». Oggi, lo chef è stato ospite nel salotto condotto da Mara Venier, dove si è raccontato tra carriera e vita privata. Poi Vissani ha raccontato un momento molto doloroso della sua vita. Parlando della mamma, scomparsa a 92 anni, Vissani si commuove: «Non riesco a trattenermi quando parlo di lei. È scomparsa a 92 anni, ma aveva la testa molto libera. Mi manca. Quando dovevo sfogarmi lei era il mio tappo. Adesso mi sfogo con me stesso». Mara Venier si commuove. Poi la scherzosa proposta di Vissani alla conduttrice: «Ci amiamo da 30 anni, quando ci sposiamo?».

Ultimo aggiornamento: 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA