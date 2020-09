GFVip, Andrea Ripa di Meana contro Patrizia De Blanck: «Non si lava, lo sanno tutti»

Personaggi noti sotto i riflettori. Anche della critica. Domenica Live si apre parlando del Grande Fratello Vip e, in particolare, di Patrizia De Blanck: “Verace o troppo volgare?”, è il primo quesito posto in studio.

«Penso che potrebbe risultare carismatica e divertente anche senza dire tante parolacce - dice Karina Cascella - Non credo che essere vera significhi dire tutte queste parolacce. È contessa non so di cosa, a questo punto».

Andrea Ripa di Meana, che si dichiara amico di Patrizia De Blanck, sposta subito l’attenzione dei presenti su un altro tema, rivelando un segreto che definisce choc.

«Ho visto che quest’anno al Grande Fratello Vip - commenta Ripa di Meana - hanno messo una grande lavatrice, evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga».

Barbara D’Urso, curiosa, indaga:

«Patrizia si lava poco - ribadisce Ripa di Meana - a Roma lo sanno tutti».

La conferma arriva da Serena Grandi: «Ho fatto con lei un reality per tre mesi. Diciamo che Patrizia non è incline a fare la doccia tutti i giorni. A Roma lo sanno tutti».

Di opinionista in opinionista, sembrano tutti “promuovere” la simpatia di Patrizia, alcuni ne sottolineano la generosità, eppure il tema della doccia rimane portante.

«Non ha problemi con il distanziamento sociale», ironizza Marco Baldini, seguendo le battute su Patrizia De Blanck.

Karina Cascella commenta: «Sicuramente, è simpatica. Le persone schiette non hanno bisogno di essere così cafone, perché lei è proprio cafona. Manda un messaggio sbagliato a chi guarda il GFVip a casa con i figli, che si ritrova a far loro ascoltare una serie di parolacce senza che siano segnalate».

Il dibattito sul GFVip e sui momenti più salienti prosegue parlando di Fausto Leali e delle sue parole su Mussolini. Il giudizio unanime è di condanna.

Si passa poi ad Alba Parietti, intervenuta in collegamento, mentre al reality sta partecipando il figlio.

«Penso che a volte dovrebbe fare la madre e non sempre Alba Parietti - è la posizione di Franco Oppini - il figlio ha quasi quarant’anni ormai».

Intanto Barbara D’Urso annuncia gli ospiti della sua trasmissione serale. Si continuerà a parlare di Patrizia De Blanck - «Ci sarà una rivelazione choc», assicura la conduttrice - e sarà in studio Alba Parietti.

Karina Cascella chiede «Più spazio per i giovani».

Nella Casa c’è Denis Dosio, rappresentato in studio dal fratello Manuel.

«Tutto quanto è cominciato con i video che faceva allo specchio - dice Manuel - Io quelle cose non le so fare, faccio il ballerino nei locali».

Barbara D’Urso che ribadisce più volte di aver lanciato Denis, si interessa anche ai “talenti” del fratello: «Adesso magari lancio anche Manuel.. Hai gli addominali come Denis?». E quando il ragazzo dice che il fratello ne ha di più, la conduttrice sorride: «Lavoraci un po’…».





