Domenica Live, il Divino Otelma denuncia Francesca Cipriani: chiede 200.000 euro per uno spintone

Il Divino Otelma denuncia Francesca Cipriani. Il mago della tv chiede un risarcimento all'ex pupa per un fatto risalente al 2009: i due erano concorrenti dell'Isola dei Famosi e, nel corso di una prova, la Cipriani diede uno spintone a Otelma. Il Divino andò a sbattere con la testa e rimediò 9 punti di sutura. I due si sono confrontati da Barbara D'Urso, a Domenica Live, ma non sembrano essere riusciti a ricucire il loro strappo.

Otelma ha spiegato che il danno subito non si limita solo alla ferita alla testa, ma riguarda anche il non meglio specificato «guadagno» dell'Isola dei Famosi, perso proprio per quell'infortunio. Il Divino non ha voluto quantificare il risarcimento, ma la Cipriani ha lasciato intendere che la cifra ammonterebbe a 200mila euro. I due si sono confrontati duramente: «Noi siamo stanchi di questa pagliacciata - ha detto il Divino Otelma, parlando come di consueto alla prima persona plurale - tenetevi questa pescivendola». Fancesca Cipriani ha risposto: «Cafone sarai tu».

Ultimo aggiornamento: 21:16

