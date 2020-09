Domenica Live, Gian Maria Sainato: «Un concorrente del GFVip è di una cattiveria allucinante. Si tratta di Tommaso Zorzi»

«Un concorrente di questa casa è tutt’altro di quello che di vede. E presto si rivelerà per quello che è, di una falsità e cattiveria allucinante. Segnatevi questo tweet». Il messaggio di Gian Maria Sainato ha animato la curiosità degli appassionati del Grande Fratello Vip nelle ultime ore.

L’influencer ha deciso di rivelare il nome della persona cui si riferiva a Domenica Live.

«Parlo di Tommaso Zorzi», svela Sainato.

«Quel tweet l’ho scritto, perché stavo guardando il Grande Fratello - spiega l’influencer - perché io con lui ho fatto un programma, davanti alle telecamere è stato molto carino, pensavo di aver trovato quasi un amico. Quando il programma è andato in onda, ho visto i suoi confessionali, ho sentito quello che diceva…».



Da lì l'accusa di cattiveria:«Una volta gli ho detto che stavo frequentando una ragazza, stavo attraversando un periodo di transizione, molto delicato, non avevo ancora dichiarato di essere gay. Lui ha fatto subito un confessionale, dicendo: “Gian Maria è etero, ahahaha…”. Io stavo vedendo la trasmissione con i miei genitori, non mi è piaciuta quella risata a prendere in giro, né mi sono piaciute le risate che da quella sono nate sul web. Mi ha fatto soffrire. Tommaso a volte usa queste battutine per far ridere il pubblico… Ecco io gli vorrei dire di smetterla di fare batture sugli altri per far ridere il suo pubblico web».