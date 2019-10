Domenica Live, Lucas Peracchi contro Eva Henger: «Dice che sono violento, tutte bugie»

Domenica 13 Ottobre 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 13-10-2019 18:13

«Sono impulsivo. Ho trent’anni, devo maturare. Su questo la signora Eva ha ragione, ho tanto da imparare, ma quello che ha detto è stato eccessivo». Lucas Peracchi , fidanzato di«Abbiamo ultimato ieri il trasloco, viviamo insieme», ha scelto Domenica Live per raccontare la sua verità sul rapporto con la fidanzata e rispondere ai pesanti attacchi di, che lo accusa di essere violento con la figlia, di picchiarla e averla plagiata. Nella scorsa puntata, era già stata Mercedesz a difendere il compagno in studio. Barbara D’Urso menziona i racconti di Eva Henger e anche le parole che il ragazzo le avrebbe rivolto.«Ho detto “torturatrice di animali”, parlando di Eva, forse ho esagerato, ma non le darei mai il mio cane. Lei teneva il cane chiuso in uno sgabuzzino, cioè un bagno piccolissimo, perché era brutto, tanto che ora lo abbiamo adottato noi», replica Lucas. Eva ha affermato che una sera è andato via dopo aver litigato con Mercedesz, dicendo che si sarebbe suicidato.«Quel giorno ho sbagliato, devo maturare, per una gelosia stupida ho fatto una storia instagram che è stata tutto n grande minestrone. Ho chiesto scusa pubblicamente a Mercedesz. Non sono mai stato violento. Abbiamo litigato certo, abbiamo alzato la voce ma non ho mai messo le mani addosso a Mercedesz, non l’ho mai sbattuta contro il muro. Non sono la persona».Barbara D’Urso domanda diretta: «Eva Henger ha inventato tutto?».«Sì, non so perché. Non penso sia tutta farina del suo sacco. All’inizio pensavo addirittura fosse uno scherzo delle Iene».La conduttrice poi mostra un video in cui parla, fratello di Mercedesz, dando ragione alla madre.«Riccardino dice le cose che dice la mamma, cosa deve dire?», commenta Lucas.Sostiene la stessa linea Mercedesz, dietro le quinte: «Posso solo immaginare cosa sta succedendo a casa per far fare a mio fratello un video del genere. Incredibile, mi sta mettendo contro tutta la famiglia».«Se questa storia fosse vera - prosegue Peracchi - io sono disponibile, lo dico qui, ad andare insieme a Eva dai carabinieri. Io qui posso venire a raccontare quasi quello che voglio. Se all’Arma dici cose non vere poi ne rispondi. Io non sono nessuno per dirlo, ma se succedesse davvero una cosa del genere a mia figlia, io farei di tutto per contattarla. Se mia figlia venisse pestata a sangue, volerei a casa a prenderla e porterei il responsabile dai carabinieri, non chiamerei i giornali».Il contatto, dopo la puntata in cui Mercedesz aveva raccontato la sua storia, c’è stato. Eva ha parlato con la figlia.«Io non ho mai impedito a Mercedesz di parlare con la madre».Barbara D’Urso sottolinea che Eva ha sostenuto che Lucas avrebbe costretto Mercedesz a fare una cosa.«Ci eravamo lasciati in quel periodo. Non c’era comunque nessuna violenza. Non ho costretto Mercedesz a fare nulla. E quello che è accaduto, di cui non voglio parlare, è qualcosa di nostro. Mercedesz ha sofferto tantissimo nella sua vita. Io mi sono tutelato, mi spiace, mi sono dovuto rivolgere agli avvocati, mi dispiace quello che sta accadendo perché è la madre della mia fidanzata».Barbara D’Urso commenta che se fossero tutte menzogne quelle di Eva Henger sarebbe «follia».Anche l’ex-moglie di Lucas, Silvia Corrias, è entrata nella questione, con commenti sui giornali.«Dopo due anni e mezzi, ancora pensa a me? è una ex arrabbiata, sono due anni che mi manda messaggi, Memi lo sa, non so neanche più cosa dire. Mi dispiace per lei, spero trovi qualcuno il più presto possibile. Io mi difenderò. Mi dispiace per quello che la madre sta facendo passare alla figlia. La sta facendo passare per una poco di buono. Su di me può dire quello che vuole, non sono suo figlio, ma Mercedesz è sua figlia».«Spezzo una lancia a favore di Silvia, perché quando sono uscite quelle dichiarazioni, ha smentito di averle dette», dichiara Mercedesz. «Sono qui per sostenere Lucas. Lucas, ti amo tantissimo».L’appello arriva da Lucas: «Io sono sempre disponibile a invitare Eva Henger a mangiare una pizza per chiarire».