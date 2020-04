Domenica In, Mara Venier chiude il collegamento con Christian De Sica: «Un disastro»

Anche ieri Domenica In è andata in onda con gli ospiti in collegamento. Mara Venier ha chiamato Christian De Sica, ma ha chiuso il collegamento in anticipo lasciandosi sfuggire con la sua nota schiettezza e spontaneità l'espressione «Un disastro». La conduttrice si riferiva alla connessione internet dell'attore. Difficile far fronte ad alcuni problemi tecnici per i programmi che ancora vanno in onda. Se qualcosa va storto la comunicazione è impossibile.

Ieri, tuttavia, ci sono stati anche altri problemi. Il direttore d'orchestra Stefano Magnanensi è rimasto bloccato nel comune di Campagnano di Roma che sarà zona rossa fino al 2 maggio. Christian De Sica, tra gli ospiti della puntata di ieri, doveva parlare del prossimo film diretto da Alessandro Siani che spera di riprendere a girare ad agosto, ma il collegamento si è dimostrato faticoso sin da subito.

«Ma che connessione hai? Torna con noi», ha scherzato Mara. «Ma che ne so – risponde De Sica – io sto qua in campagna». Il tutto quando contemporaneamente Massimo Boldi inviava a entrambi messaggi per avvertirli della situazione confusa. Così Mara è stata costretta a salutare in anticipo De Sica, dandogli appuntamento alla prossima e commentando in diretta: «È stato un disastro».



Ultimo aggiornamento: 16:35

