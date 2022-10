Domenica In, Rosanna Banfi dopo Ballando: «Adesso non piangiamo di nuovo...»

A Domenica In, tra gli ospiti in studio, c'è anche Rosanna Banfi. Ed è inevitabile parlare del momento più commovente della puntata di Ballando con le Stelle di ieri sera, di cui l'attrice è stata protagonista.

Ieri sera, prima della coreografia ispirata dalla battaglia combattuta e vinta contro il tumore, a Ballando è andato in onda un filmato in cui Rosanna Banfi aveva raccontato come aveva scoperto la malattia e di come l'aveva affrontata. «Senza il supporto di mio marito, un uomo meraviglioso, forse non sarei riuscita a vincere questa battaglia», aveva spiegato Rosanna Banfi. Che poi, insieme a Simone Casula, ha ballato sulle note de I migliori anni della nostra vita di Renato Zero. Una performance che ha commosso la giuria e il pubblico.

Si rischia di piangere anche nello studio di Domenica In, ma Rosanna Banfi, visibilmente commossa, spiega: «Sono passati ormai 13 anni, adesso non piangiamo di nuovo. Da 13 anni fa ad oggi, credo che con quel ballo si sia in qualche modo chiuso un cerchio».

Anna Pettinelli, ospite in studio, elogia la scelta dell'attrice: «Il varietà del sabato sera è da sempre un grande classico di Rai1, portare questi temi è importante e colpisce lo spettatore. Perché molti hanno vissuto dei drammi del genere in famiglia e hanno una sensibilità particolare sul tema, è importante portare al grande pubblico determinati messaggi».