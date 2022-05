Don Matteo 13 sospeso, i fan dovranno aspettare prima di rivedere Don Massimo: ecco il motivo

L'eredità di Terence Hill è in buone mani: Don Matteo 13 piace e fa il pieno di ascolti, ma i fan dovranno aspettare due settimane prima di rivedere sul piccolo schermo Don Massimo/Raoul Bova. Dalla puntata di ieri il nuovo protagonista ha fatto breccia nel cuore di tutti e quindi qualcuno non ha gradito la sospensione della serie. Don Matteo 13, infatti, salta un giovedì.

Si tratta solo di un piccolo cambiamento nel palinsesto messo in atto per dare spazio all’Eurovision Contest che si terrà a Torino e vede in gara per l'Italia Blanco e Mahmood con la loro Brividi. Grande attesa anche per Achille Lauro, sul palco per San MArino. La programmazione riprenderà la settimana successiva con un doppio appuntamento, martedì 17 e giovedì 19 maggio, sempre su Rai 1 in prima serata.

La puntata di ieri ha incollato alla tv 6.2 milioni di spettatori, pari al 30% di share. La serie si riconferma la trasmissione più vista della serata, al punto da costringere L'Isola dei Famosi a cambiare giorno per non competere. «Chiesa piena e io piango per don massimo Si, gli sto iniziando a volere sinceramente bene», si legge su Twitter. “«Don Massimo non è Don Matteo e lo sappiamo tutti ma a me Raoul Bova sta piacendo molto in questo ruolo. È entrato bene nella parte e adoro il modo in cui stanno caratterizzando la sua storia», scrive un utente. E ancora: «Io inizio a voler sinceramente bene a don massimo». «Don Massimo per me un grande si. Raoul Bova non sta deludendo, hanno scelto la persona giusta che sostituisse Don Matteo al meglio senza rovinare la serie».