Don Matteo, boom di ascolti per l'esordio con la partecipazione di Fabio Rovazzi

Boom di ascolti per la serie cult di Rai1, Don Matteo, giunta alla dodicesima stagione. L'esordio ieri sera della fortunata fiction con Terence Hill nei panni del parroco più amato della tv, che ha visto nel primo appuntamento la partecipazione straordinaria di Fabio Rovazzi, si è aggiudicata il prime time di ieri con 7.005.000 telespettatori (share 30.6%). La Rai segnala il grande seguito anche sui social: con oltre 223mila interazioni è il programma più commentato dell'intera giornata.

Grande successo anche per Rovazzi, al suo esordio come attore di fiction tv. «Inizialmente - ha commentato - mi ha molto spaventato questa richiesta di recitazione, ma una volta andato in onda Don Matteo ho ricevuto talmente tanti complimenti che ringrazio e ringrazierò sempre per avermi coinvolto in questo incredibile ruolo». Una partecipazione e un successo «inaspettati»: «Sono anche molto contento che la puntata in cui ho esordito abbia ottenuto questi risultati».

Su Canale 5 "The Legend of Tarzan" ha avuto 1.797.000 spettatori (share 7.9%) e su Italia 1 "Barry Seal - Una Storia Americana" ha ottenuto 1.556.000 spettatori (share 6.4%). Sempre in prima serata, su Rai2 bene la Coppa Italia con gli ottavi di finale, proposti in esclusiva sulle reti Rai: il primo ottavo con la sfida tra Torino e Genoa è stato visto da 1.355.000 spettatori (share 6%). Su Rai3 Stati Generali di Serena Dandini ha realizzato 880.000 (share 4%), su Retequattro 'Dritto e Rovesciò è stato seguito da 1.071.000 (share 5.6%) e su La7 "'PiazzaPulita" ha registrato 926.000 (share 4.7%).