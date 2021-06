Don Matteo, Milena Miconi non ci sarà: «Flavio Insinna non mi ha detto niente. Dispiaciuta e amareggiata»

Don Matteo cambia, come annunciato Raoul Bova sostituirà Terence Hill ma per la famosa serie targata Rai Uno non è l’unica novità. Il personaggio interpretato da Milena Miconi, Laura Respighi, non farà parte del cast e la dipartita del suo personaggio televisivo verrà annunciato nella prima puntata: «Dispiaciuta e amareggiata, l’ho scoperto per caso. Flavio Insinna non mi ha detto niente…»

