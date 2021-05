Don Matteo, Terence Hill se ne va: il nuovo protagonista è Raoul Bova

Raoul Bova sostituisce Terence Hill nei panni di Don Matteo. Dopo dodici anni Terence Hill lascia l’acclamata serie tv: nella nuova stagione il protagonista sarà Raoul Bova.

A pubblicare la notizia per primo è stato “Tv Blog”. A quanto risulta a Leggo non ci sarà però alcun cambiamento: l'attore romano interpreterà lo stesso personaggio - Don Matteo - appunto, e la serie non cambierà nome. Un semplice passaggio di testimone. Raoul Bova è...

