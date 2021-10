Drag Race Italia: Tommaso Zorzi pronto per la versione italiana del programma sulle Drag Queen. Dal 19 novembre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+, arriva finalmente la prima edizione italiana del fenomeno di costume internazionale creato dalla star statunitense RuPaul.

leggi anche > Ballando, Milly Carlucci e i casi Mietta e Memo Remigi: «Il Green Pass è obbligatorio ma non possiamo sapere chi è vaccinato»

APPROFONDIMENTI REALITY SHOW Grande Fratello Vip si allunga, l'indiscrezione: «Nuovi... LA LITE Francesco Oppini parla della rottura con Tommaso Zorzi: «I... QUERELLE Tommaso Zorzi, frecciata in mutande: «La Rai mi ha incoronato...

Prodotto da Ballandi per Discovery Italia, “Drag Race Italia” (6 puntate da 75 minuti),​dal 19 novembre in esclusiva per l’Italia solo su Discovery+, è il talent show in cui otto drag queen si sfidano a colpi di spettacolari performance per aggiudicarsi il titolo di “Italia’s First Drag Superstar”.

Oltre gli outfit scintillanti, i make-up spettacolari e le divertenti performance, in “Drag Race Italia” c’è di più.. ed è il concetto di drag queen come arte performativa. Da qui il claim del programma “Essere drag è un'arte”, ovvero la capacità di evidenziare l’unicità di un essere umano attraverso il processo della trasformazione.

Ecco le 8 performers che si esibiranno sul Main Stage della prima edizione di Drag Race Italia: Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba.

A giudicare le esibizioni tre giudici che non faranno sconti a nessuna delle concorrenti: la drag queen Priscilla, l'attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini e l'influencer e conduttore tv Tommaso Zorzi. Prima di entrare nel vivo del programma, lo speciale “Meet the Queen”, disponibile in esclusiva su discovery+ dal 12 novembre, permetterà al pubblico di conoscere da vicino le concorrenti.