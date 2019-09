«Droga durante un'esterna di Uomini e Donne», la rivelazione choc dell'ex tronista

Giovedì 26 Settembre 2019, 17:53 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Droga negli studi di Uomini e Donne? A fare la rivelazione choc è una ex tronista di Uomini e Donne che ha pubblicato un libro nel quale svela alcuni retrocena poco noti della trasmissione. Secondo quanto riporta Anticipazioni tv, la ragazza avrebbe dichiarato che durante un’esterna senza telecamere un pretendente le avrebbe rivelato di essere stato arrestato per spaccio.Secondo le parole della tronista, subito dopo le avrebbe anche messo della droga nelle scarpe. L'ex tronista ha aggiunto di essersi mostrata comprensiva, che aveva avuto amici che si erano trovati nei guai e non ha voluto giudicarlo. Proseguendo la conoscenza si è però resa conto che le erano state raccontate molte bugie, una delle quali era proprio il suo arresto per spaccio, in realtà, mai avvenuto.Poi ha dichiarato poi di essersi sentita spaesata e confusa, così come i fan della trasmissione. Moltissime persone stanno commentando questa notizia in rete, tra chi non riesce a credere alle sue parole e a chi la supporta. Che stia per scoppiare un caso simile a quello de L'Isola dei Famosi ?