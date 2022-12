Domenica In, Drusilla Foer: «Dopo Sanremo parlavano tutti di me, mi ero stufata persino io di me stessa. Oggi vorrei più tempo libero»

Drusilla Foer è ospite di Mara Venier a Domenica In. L'artista ripercorre la sua carriera, coronata dalla conduzione di Sanremo 2022 che l'ha resa celebre anche al grande pubblico.

L'incidente prima di entrare in studio

Drusilla Foer appena entrata nello studio di Rai1 mostra i suoi pantaloni rotti sul di dietro. «Si è rotta la cerniera», spiega. «Sono ingrassata. Mangio tanto e sono in un età in cui ingrasso anche con un bicchiere d'acqua».

Drusilla ripercorre il periodo dopo Sanremo 2022, di cui è stata la più grande rivelazione. «Dopo Sanremo parlavano tutti di me e mi facevo afa da sola, mi ero stufata di me stessa». Ad attenderla ora una nuova avventura su Rai2 con 25 puntate di "Drusilla e l'almanacco del giorno dopo".

Sanremo, «Ho pensato, se va male smetto»

«Il successo dopo Sanremo è una cosa piacevole. Avevo pensato se va male smetto di mettermi tutte queste ciglia finte. Ma la quantità di successo non è una discriminante, conta molto la qualità, la serietà. Quindi io faccio lo spettacolo in teatro che ci siano 25 persone o duemila. Essendo molto riconoscente del privilegio di stare sul palco lo faccio seriamente anche se ci sono 10 persone».

La mancanza di tempo libero

«Sono dura con me stessa, mi chiamano Drusilla Furer - racconta - Qualche volta mi mancano le cene con gli amici e il poter bere un po' di più per riposare il giorno dopo. Però sono fortunata». «La normalità - aggiunge - è avere tempo per sé e quindi per gli altri. Nasce da un'urgenza interiore propria l'avere voglia di stare con gli altri».

«Dovremmo trovare più tempo», le risponde Mara Venier che subito dopo si corregge. «lo dico io che sono poco credibile».