Morto Bibi Ballandi, produttore tv di mille successi. E Fiorello sospende la trasmissione radio

«Questa sera #il rosario della sera su radiodeejay non andrà in onda. Neanche domani. Bibi Ballandi è volato in cielo. Profondo dolore»: è il tweet di Rosario Fiorello che al produttore bolognese deve il suo passaggio in Rai e la sua rinascita artistica dai tempi di Stasera pago io. «Ciao Bibi. Non dimenticherò il tuo buonumore, la tua emilianità, i tuoi saggi proverbi e parole e i nostri successi con i bambini di 'Ti lascio una canzonè, tanti anni insieme - scrive Antonella Clerici, sempre su Twitter - so che mi guarderai da lassù mangiando un piatto di tortellini della Lella».

Giovedì 15 Febbraio 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2018 15:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto, all’età di 71 anni, il produttore televisivo Bibi Ballandi, noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Sui social il tamtam dei personaggi con cui ha lavorato, da Rosario Fiorello ad Antonella Clerici. È morto nella sua Bologna, dopo una lunga malattia. Fu tra i fondatori della storica discoteca “Bandiera gialla” di Rimini. Poi diventò produttore televisivo e con la sua società Ballandi Multimedia, iniziò una collaborazione con la Rai per poi proseguirla con gli altri editori televisivi italiani.Ha prodotto numerose trasmissioni televisive di successo dagli anni Ottanta, Novanta e Duemila, in particolare gli “One-man show” di Fiorello, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Giorgio Panariello e Massimo Ranieri, i varietà del sabato sera: “Ballando con Le Stelle”, “Ti Lascio una Canzone” e gli eventi televisivi di intrattenimento musicale e non.