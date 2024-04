«Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la prima coppia ufficiale di Temptation Island» La reazione degli ex GfVip

Cresce la voglia di estate e da qualche anno a questa parte, uno dei più grandi protagonisti del palinsesto estivo di Mediaset è Temptation Island, il reality show che mette alla prova le coppie, dividendoli in due villaggi, con tentatori e tentatrici. Nelle ultime ore si è vociferato su una prima possibile coppia pronta ad approdare in Sardegna, nei villaggi del reality. Si tratta di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, la coppia nata all'interno del Grande Fratello Vip e da allora non si sono mai lasciati.

La coppia ha risposto alla voce che li riguarda.

La reazione di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno voluto rispondere a chi li vorrebbe a Temptation Island con l'ironia che li contraddistingue da sempre.

Nelle storie Instagram, infatti, il ragazzo ha scherzato con la fidanzata al supermercato: «Che senso ha scegliere i cracker al supermercato quando ci lasceremo perché andremo a Temptation Island – ha esordito l’ex vippone mentre era intento a fare la spesa con la fidanzata -. Purtroppo è così… Mi verrà detto ‘Edoardo, pensi che io abbia un video per te? Purtroppo ce l’ho, ma non l’ho posso far vedere qui perché è su YouPorn’. Boccaloni! Ragà, credete a tutto. Se domani dicono ‘Tavassi ha ucciso Kennedy’, voi ‘no, che delusione’».

Nessun nuovo reality all'orizzonte, quindi, per Edoardo e Micol anche se in molti li avrebbero voluti vedere nei villaggi e alla prova.