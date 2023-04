Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon, l'ultimo confronto al Gf Vip: «Non posso dirti che sei una brutta persona ma...»

Mancano poche ore alla finale del Gf Vip e i concorrenti rimasti in gara si stanno, piano piano, togliendo tutti i sassolini dalle scarpe, sassolini accumulati in questi mesi di permanenza all'interno della casa. Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon hanno avuto un confronto nel quale il gieffino ha detto, chiaro e tondo, alla modella di non capire certi suoi atteggiamenti o prese di posizione. Proprio per alcuni comportamenti, Edoardo non è mai riuscito a fidarsi completamente di Nikita.

Spiase Tavaxx ma Nikita non è stata non è e non sarà mai manipolabile da te.

Spiase Tavaxx ma Nikita non è stata non è e non sarà mai manipolabile da te.

Ci hai provato tante volte e hai sempre fallito miseramente. Accettalo.😘

Al termine dell'ultima cena prima dei preparativi per la finale, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon si sono scambiati una serie di opinioni sui rispettivi percorsi. Il fratello di Guendalina Tavassi ha detto alla modella triestina: «Io molte volte non ho capito alcuni tuoi comportamenti cominciando, ad esempio, dall'amicizia di Antonella. Ma tante altre cose, poi, come quando hai salvato Davide e non Daniele, uno dei tuoi amici più stretti qui dentro, oppure quando hai cambiato idea sulla nomination a Milena. Non posso dire che tu sia una brutta persona ma certi comportamenti non mi tornano».

Nikita ha, quindi, risposto: «Ma voi vi siete mai interessati di come sono nate le mie amicizie in casa? Avete mai voluto capire il rapporto che io ho avuto con Antonella, Daniele o Milena?».

Edoardo Tavassi è uno dei finalisti di questa edizione del Gf Vip, il concorrente all'interno della casa si è contraddistinto per la sua simpatia che ha conquistato anche Micol Incorvaia.

Nikita Pelizon, che è un'altra finalista, è all'interno del reality dall'inizio, ovvero da sei mesi, ed è spesso stata protagonista di episodi controversi che l'hanno un po' esclusa dal gruppo.