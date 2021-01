Edoardo Vianello in lacrime a Storie Italiane: «Mia figlia Susanna è morta all'improvviso. È una catastrofe». Oggi, il cantate è stato ospite in collegamento nel programma di Eleonora Daniele e ha ricordato la figlia scomparsa improvvisamente a 50 anni per un tumore.

«Una catastrofe - dice - la sento sempre con me, aspetto sempre la sua telefonata. Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ndr), per questo faccio finta che sia colpa della pandemia. È l'unico modo per sopravvivere».

Conclude parlando del nipote: «Ha 23 anni, ci dà la forza di andare avanti». Commozione in studio.

