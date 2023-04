Elena Di Cioccio, la sieropositività, l'uso di sostanze da giovane e il suicidio della madre: «Ora finalmente mi amo»

È il weekend di Pasqua ma nessuno stop per Verissimo. Il programma condotto da Silvia Toffanin è pronto a regalare grandi emozioni anche oggi sabato 8 aprile e domani domenica 9 aprile. Nel salotto Mediaset saranno diversi i personaggi dello spettacolo che anche in questo weekend si siederanno per raccontarsi senza filtri ai telespettatori. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5.





Il segreto nascosto per 21 anni

Elena Di Cioccio, sieropositiva da 21 anni racconta a Verissimo: «Sono rinata da qualche giorno, quando ho svelato il mio segreto. Non avevo aspettative ma ero pronta tutto: ho ricevuto un'onda di affetto e di amore da parte del pubblico. Non avevo paura del mio coming-out». La storia di Elena è raccontata nel libro «Cattivo sangue». L'attrice svela di aver avuto un'infanzia difficile: «Al liceo ho iniziato a fare uso di sostanze, droghe. Sono uscita dalla mia dipendenza da sola. Elena racconta che agli esordi della sua carriera tutto filava liscio poi a 28 anni la scoperta sulla sua sieropositività. «Le analisi erano online ma sono dovuta andare là perché la situazione era abbatanza delicata. Parlai con dottore, molto nervosa, e lui mi disse che ero sieropositiva. Ho provato un'esplosione di emozioni: sono uscita e sono andata a casa dal mio compagno dell'epoca. Lui è stato fantastico». Di Cioccio non ha svelato il modo e il luogo in cui si è infettata. Il suo nuovo compagno però si dimostra protagonista di un amore tossico: «Lui voleva dire a tutta la mia rubrica che ero sieropositiva. Lo stigma dell'HIV mi ha fatto sentire sbagliata e quella relazione tossica non mi ha aiutato». I maltrattamenti subiti dell'ex sono ormai legati al passato. Poi, il ricordo della madre scomparsa perché si è tolta la vita: «Aveva un dolore enorme già da giovane. A un certo punto della sua vita ha detto basta. Da figlia non l'ho potuta fermare perché lei aveva già deciso. E così l'ho lasciata andare: ci siamo dette la verità. Avrei potuto fare di più? Certo». Di Cioccio ha dichiarato di non avere un compagno perché vuole stare da sola ma con una grande consapevolezza: quella di amarsi.