Tale e Quale Show, Elena Sofia Ricci confessa: «Anche io ho avuto il Covid, sintomi stranissimi»

«Anche io ho avuto il Covid». A confessarlo è Elena Sofia Ricci dal banco della giuria di Tale e Quale Show con Carlo Conti in collegamento da casa. L'attrice toscana ha parlato per la prima volta del contagio dopo aver ascoltato la testimonianza del conduttore di Rai Uno, ricoverato pochi giorni fa a causa del coronavirus. L'interprete, che presto sarà sul piccolo schermo nei panni di Rita Levi Montalcini, era stata scelta come giurata speciale nella puntata che vede confrontarsi i migliori concorrenti delle due ultime edizioni.

La puntata di ieri sera ha visto il ritorno alla conduzione di Carlo Conti, che aveva saltato l'ultimo appuntamento con i telespettatori a causa del ricovero. Il 59enne sta meglio, ma non può ancora rientrare negli studi Rai perché positivo. Da casa saluta il paziente Nello, che ha condiviso con lui la stanza d'ospedale, e tutto il personale sanitario in prima linea in questa battaglia. Infine, l'invito alla prudenza perché questo virus è «subdolo».

Le parole di Carlo Conti hanno spinto Elena Sofia Ricci ad ammettere il contagio, avvenuto lo scorso marzo, quando la pandemia era agli inizi e ancora non si conosceva bene. Ha raccontato di aver accusato strani sintomi e aggiunto che non sapeva di aver contratto il Covid.19. La verità è poi venuta a galla lo scorso giugno, quando la 58enne si è sottoposta ad un test sierologico per tornare a recitare sul set di “Che Dio ci aiuti”.

Il test ha dato esito positivo e l'attrice ha capito a cosa erano dovuti quegli strani sintomi. Nella sua famiglia sono stati contagiati solo lei e la figlia minore Giulia, ma non la primogenita Emma e il marito, il musicista e compositore Stefano Mainetti.

