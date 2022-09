Elena Sofia Ricci è in splendida forma. Super ospite di Francesca Fialdini a ‘Da noi…a ruota libera’ ha fatto alcune importanti confessioni, in particolare ha svelato un retroscena sull’addio a Suor Angela: «Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da Suor Angela perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere in altri panni».

Rai, palinsesti 2022-2023: Alessia Marcuzzi sbarca su Rai2 con un varietà, Ilaria D'amico nuovo volto dell'informazione

Emozioni in diretta, poi, per l'attrice che si commuove davanti al video messaggio della sorella Elisa: Conoscere mia sorella è stato un percorso molto difficile, lei è una grande coreografa, una danzatrice incredibile. Ha rimesso in equilibrio tutta la mia vita».