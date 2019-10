Tutti pazzi per Elenoire Casalegno: la foto dal camerino prima di «Vite da Copertina»

Lunedì 7 Ottobre 2019, 14:39 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elenoire Casalegno ha ormai un appuntamento fisso con i telespettatori. Su Tv8 è la padrona di casa del programma “Vite da Copertina” con Giovanni Ciacci. Sul suo profilo Instagram da oltre 700mila followers ha pubblicato una foto che ha inevitabilmente messo in risalto il suo fisico mozzafiato. L'ex di Vittorio Sgarbi è in perfetta forma davanti allo specchio nel suo camerino personale.Con il post ha ricordato la puntata di questa sera alle 18.30, la prima della settimana. La coppia Casalegno-Ciacci, infatti, farà compagnia dal lunedì al venerdì e racconterà il meglio e il peggio della tv e del web, degli scandali delle star e dei personaggi del mondo televisivo. Il programma è iniziato il 30 settembre con qualche polemica dal momento che lo stylist è stato accusato di aver ripreso un po’ troppo da vicino le rubriche che curava su Rai Due a “Detto Fatto”.La televisione resta in primo piano, come le esperienze precedenti di entrambi i conduttori. La settimana scorsa Elenoire ha ricordato la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello Vip, che quest'anno rimanda la partenza. «Ho fatto un esperimento su me stessa perché volevo vedere fino a dove sarei potuta arrivare. Sino a che punto mi sarei potuta spingere. Io e chi mi conosce pensavamo durassi una settimana, ma tutti sono rimasti stupiti perché ci sono restata quarantatré giorni. Praticamente sino alla penultima puntata». Tra le confessioni anche quella sull'umiliazione subita: un solo bagno a disposizione per tutti i concorrenti.