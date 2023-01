Eleonora Daniele bacchetta l'ospite in diretta a Storie Italiane: ​«Io non posso far passare un messaggio simile»

Eleonora Daniele torna a Storie Italiane sul caso di Polina Kochelenko, la giovane donna di origini russe trovata morta annegata in una roggia a Valeggio nel Pavese. Il caso, inizialmente considerato un incidente, è stato riaperto a seguito di nuovi elementi trovati grazie all'insistenza della famiglia di lei che non ha mai creduto né all'incidente, appunto, né al suicidio.

Il caso

Nel corso della trasmissione Eleonora sottolinea proprio questo, come spesso alcuni casi siano archiviati come incidenti, quando invece dietro c'è ben altro. A tal riguardo mostra un video del canale in cui è stata trovata Polina, dove l'altezza dell'acqua è di pochi centimetri, e considerato che la donna pare sapesse nuotare molto bene, commenta che possa essere improbabile un annegamento in quell'area.

La polemica

In studio però, il suo ospite e commentatore, il giornalista Massimo Lugli, sostiene che non sia impossibile annegare in pochi centimetri di acqua, ma a quel punto Eleonora sbotta: «Scusa ma io non posso far passare questo messaggio, in quel canale c'è veramente pochissima acqua, come si può far credere che una donna che sa nuotare possa annegare lì». Lugli continuna ad insistere che non si può escludere nulla ma la Daniele, su questo sembra molto convinta: «Non voglio dare giudizi, ma in questo caso parlano le immagini».