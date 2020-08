Eleonora Daniele mamma pronta a tornare in tv: «Carlotta mi mancherà moltissimo, ma mi organizzerò»

Eleonora Daniele è diventata da poco mamma della sua prima figlia, Carlotta, ma è comunque pronta a tornare in tv con la nuova stagione di “Storie italiane”. La piccola le mancherà, ma la conduttrice si sta organizzando per il piccolo schermo e i suoi telespettatori.



L’organizzazione sarà la parola d'ordine (“So già che Carlotta mi mancherà moltissimo. Mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché almeno fino a dicembre vorrei allattarla”) ma riconosce che periodo che ha trascorso con lei è stato stupendo: “Sono davvero felice – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - L’ho desiderata talmente tanto che mi sembra ancora impossibile. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera. E che è anche simpatica: è capace di fare delle facce assurde, come sta facendo in questo momento mentre stiamo parlando. Mette di buonumore”.

La sua giornata è piena (“Si sveglia presto, tra le 5 e le 6 del mattino, e io la allatto. Poi aspetto un paio d’ore e la allatto di nuovo. Altre due ore e la allatto ancora... Insomma, durante la giornata siamo parecchio impegnate”) ma non manca di prendersi cura di se stessa e per il conseguimento della sua seconda laurea in psicologia: “Ci sono mille cose da fare, ne ho lasciate tante in sospeso durante la gravidanza. Devo anche recuperare la mia persona, il mio fisico, perché il parto cesareo è stato faticoso. Poi c’è tutto quello che faccio con Carlotta e infine, c’è anche lo studio”.



Ultimo aggiornamento: 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA