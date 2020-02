Eleonora Daniele convocata dal presidente Mattarella per la cerimonia di consegna delle onorificenze

Un periodo davvero positivo per Eleonora Daniele. La conduttrice infatti, oltre a portare a casa sempre ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti con suo “Storie Italiane” su RaiUno ed aver annunciato di essere incinta, è stata chiamata dal Presidente Mattarella.

Eleonora infatti è stata scelta per conduttore la cerimonia di consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferite appunto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le onorificenze, in totale 32, vengono assegnate ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, nella tutela dei minori, per le attività in favore della coesione sociale, nella promozione della cultura e della legalità, nella cooperazione internazionale, dell'integrazione, della ricerca e della tutela dell'ambiente

Ultimo aggiornamento: 18:35

