Ultimo aggiornamento: 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

insieme asu. La conduttrice televisiva ha voluto postare un selfie in compagnia del regista, nel giorno in cui sta per uscire nelle sale il suo nuovo film,», scrivedi. Tanti sorrisi tra due ottimi amici, ma l'attenzione dei follower è tutta per la conduttrice di. Molti si soffermano sulla sua bellezza, altri parlano del suo pancione, ormai ben visibile a gravidanza avanzata. E tanti fan non hanno dubbi: «Hai dei lineamenti perfetti, tua figlia Carlotta sarà stupenda come te».