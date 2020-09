Eleonora Daniele torna a “Storie Italiane” dopo la nascita di Carlotta: «Finito il programma di corsa a casa!»

Eleonora Daniele è pronta a tornare a “Storie italiane”, in diretta su RaiUno. La conduttrice ha dato recentemente alla luce la sua prima figlia, Carlotta, e per questo deve riorganizzare le sue giornate in funzione del suo doppio lavoro, quello da conduttrice e quello da mamma.





Eleonora è rimasta sul piccolo schermo fino a poco prima della nascita della piccola e aveva assicurato che sarebbe tornata in tv con la ripresa della nuova stagione. La promessa è mantenuta e Carlotta sarà affidata a una persona di fiducia: «Mi sarebbe molto piaciuto avere al mio fianco la mia mamma – ha confessato in un’intervista a “DiPiù” - ma vive a Padova. Allatto Carlotta ogni tre ore, per fortuna gli studi Rai sono a pochi minuti da casa mia. Appena finito il programma tornerò a casa per dare la poppata alla mia bimba».

Portarla al lavoro infatti, dati i tempi che corrono, per lei sarebbe un rischio inutile: «Non mi sentirei tranquilla a lasciarla in camerino visto il periodo che stiamo vivendo. E poi ci sono regole ferree di sicurezza per entrare in Rai, sarebbe un problema portare una bambina così piccola: Carlotta starà benissimo a casa nostra».

Carlotta è nata dalla relazione fra la Daniele e il marito Giulio Tassoni: i due si sono sposati nel settembre del 2019, dopo 16 anni di fidanzamento e una love story tenuta lontana dai flash dei paparazzi.

