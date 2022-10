Eleonora Giorgi cade in diretta a “Italia sì” su Rai1: paura in studio, la reazione di Marco Liorni Video

Eleonora Giorgi, che gaffe. L'attrice è stata protagonista sabato pomeriggio di una caduta rovinosa in diretta tv, su Rai1. Durante il programma "Italia si", al momento dell'ingresso in studio la Giorgi è inciampata, cadendo di faccia sul pavimento.

Eleonora Giorgi, il video della caduta

La 68enne è entrata sorridente tra gli applausi del pubblico, ma ostacolata da uno scalino è inciampata, cadendo a terra. In studio è calato improvvisamente il silenzio e gli ospiti si sono messi le mani sul volto. Spavento anche per il conduttore Marco Liorni, subito accorso per aiutarla ad alzarsi. A spazzare via panico e imbarazzo ci ha pensato la stessa Giorgi, che ha provato a sdrammatizzare dando un titolo dell'accaduto: «Eleonora Giorgi cade in diretta su Rai1». Poi rassicura: «Non mi sono fatta niente». I social, come era prevedibile, si sono scatenati. «Un pregevole carpiato», ha scritto un utente. «Io non mi sarei più alzato», ha detto un altro.