Eleonora Pedron a Oggi è un altro giorno, la morte della sorella e quella del padre: «Mancanza fortissima»

Eleonora Pedron ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno. Eleonora Pedron, showgirl e attrice, ha conquistato il titolo di Miss Italia nel 2002 e ha da poco scritto un’autobiografia dal titolo “L’ho fatto per te“.

Eleonora Pedron ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno ha parlato della morte del sorella, con cui aveva sei anni di differenza: «Con mia sorella - ha raccontato - condividevo la stanza, aveva due lettini rosa uguali che per me erano bellissimi. Eravamo molto diverse, io ero il terremoto e lei più tranquilla. Mi hanno detto che era morta dicendomi a 9 anni: “Nives è andata in cielo”. Io sul momento non piansi perché non avevo capito bene il significato, poi la mancanza è stata fortissima».

Nella sua vita la seconda tragedia, la morte del padre Adriano a causa di un incidente mentre era in auto con lei: «A Miss Italia ho partecipato soprattutto per mio padre, che non c’è più, scomparso in un incidente automobilistico mentre era con me. Non ricordo bene l’accaduto, ero in macchina con lui dopo un provino per “Striscia la notizia” e mi era addormentata. Mi sono svegliata dopo l’incidente, in ospedale. Mio padre è rimasto in coma per 10 giorni, io avevo riportato delle fratture e per un mese sono stato immobilizzata. A comunicarmi la notizia della sua morte è stata mamma».

Eleonora Pedron ha anche parlato della sua reazione con l’attore Fabio Troiano: «Ci siamo incontrati in treno per caso, tutti e due abbiamo cambiato prenotazione e ci siamo trovati seduti vicini. Poi mi ha chiamato perché è riuscito ad avere il mio numero e questa cosa mi ha resa molto felice».