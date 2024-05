Elettra Lamborghini a Verissimo: «Mettere al mondo un figlio mi fa paura, sono pronta ad adottare»

Elettra Lomborghini ospite a Verissimo ripercorre la sua carriera e i momenti più salienti della sua vita privata. Dall'amore con il Dj Afrojack alla passione per i cavalli, nata quando era piccolina.

La cantante rivela il suo sogno di adottare un bambino. «Ho trovato molte porte chiuse, non molta gente è disposta a parlarne. Io continuerò a battermi per questo. «Saresti pronta a fare le carte per adottare?», le chiede la conduttrice. «Io non ho nessuno problema a fare figli, visto che me lo chiedono in tanti. Ma ho molto paura di mettere al mondo un bambino mio e preferirei salvarne uno. Soprattutto in un mondo come questo pieno di guerre».

La cantante racconta poi alla conduttrice il rapporto con il proprio corpo.

Difficile in adolescenza, poi normalizzato in età adulta. «Pensavo di avere le gambe enormi perché una volta a 13 anni una ragazza mi disse: "hai dei fianchi importanti". - racconta - Ci lasciamo influenzare dalle stupidaggini».

Classe 1994, Elettra è la terza di cinque fratelli nati dal matrimonio tra Tonino Lamborghini, figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa di auto di lusso, e Luisa Peterlongo. Non si conosce molto dell’infanzia dell’ereditiera, se non che è stata vissuta nel lusso più sfrenato. A 18 anni però si trasferisce a Milano e decide di studiare recitazione. Contemporaneamente a questo si allena nell’equitazione, sua grande passione. A parte queste attività, diventa famosa per alcune sue apparizioni tv, in particolare ad alcuni reality show.