Non è la D'Urso, Barbara furiosa con Eliana Michelazzo: «Non ti sei posta il problema che c'era qualcuno che ti prendeva per il cu*o»

Mercoledì 22 Maggio 2019, 23:18 - Ultimo aggiornamento: 23 Maggio, 06:30

Dopo l'intervista confessione resgistrata pochi giorni fa, Eliana Michelazzo è in diretta a Live non è la D'Urso per rispondere a tutte le domande. È molto agitata. È una confessione fiume ai limiti della realtà, tanto che anche la D'Urso non ce la fa più e sbotta: «Non ti sei posta il problema che c'era qualcuno che ti prendeva per il cu*o?».La prima domanda che le pone Barbara D'Urso: «Com'è possibile essere convinti di avere un marito, tatuarsi il nome, per dieci anni? Convincimi perchè io non ti credo». «Io mi sono autoconvinta di essere innamorata di Simone - risponde Eliana - , lui era l'uomo perfetto. Lui era un magistrato antimafia, anch'io ero sotto scorta, sapevano tutto, i miei spostamenti, non vivevo più. Io ho fatto l'amore con Simone virtualmente. Io mi sono fidata di Pamela Perricciolo, per me è una sorella. Con Simone ci scrivevamo e basta, al telefono ho sentito la sua voce solo una volta». «Non ti sei posta il problema che c'era qualcuno che ti prendeva per il cu*o» le chiede la D'Urso, «L'ho capito ora. Mark Caltagirone per me non esiste. Io so solo che ho bisogno di un medico, ho creduto a questa situazione di Pamela Prati perchè non volevo vedere che nemmeno il mio esisteva».