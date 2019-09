Eliana Michelazzo confessa: «Se incontrassi Pamela per strada la investirei»

Domenica 15 Settembre 2019, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Barbara D'Urso torna sul caso Mark Caltagirone a Live non è la D'Urso nel tentativo di scoprire la vera identità del misterioso compagno, o presunto tale, di Pamela Prati. Prima di entrare nel vivo della questione racconta insieme ad Eliana Michelazzo quella che è stata la sua estate e di Pamela Perricciolo.Le due ex agenti della Prati hanno trascorso l'estate facendo serate in discoteca, cavalcando l'onda della celebrità arrivata dal caso Mark Caltagirone. Eliana, ospite in studio, conferma e aggiunge: «Ma è stata una bella estate, la gente mi ama e mi abbracciano tutti», afferma, ma gli ospiti in studio della D'Urso non sono d'accordo e ricordano la truffa, il coinvolgimento dei minori nella storia, i riferimenti all'acido. La Michelazzo ribadisce di essere stata a sua volta vittima della Perricciolo, e quando la conduttrice le chiede se ci sono stati contatti, lei risponde con fermezza: «La odio, se la incontrassi in strada la metterei sotto con la macchina».Barbara smorza i toni e parla di una chat tra Eliana e la mamma di Simone Coppi, il presunto marito della Michelazzo in cui la donna chiede di avere indietro la fede della sua suocera. Eliana spiega di essere stata contattata da una donna misteriosa che le chiede indietro un anello che dice di aver trovato in ufficio insieme all'atto di matrimonio. In diretta la Michelazzo spiega: «Ho portato questo anello per 10 anni, dopo la chat ho fatto delle indagini con la polizia postale e tutto torna a Pamela Perricciolo», quindi in diretta rende la fede a Barbara D'Urso.Poi Eliana parla del suo nuovo amore, un ragazzo di 23 anni, di cui si hanno poche notizie se non quelle mostrate dalla Michelazzo, cosa che ha fatto nascere dubbi su questa nuova relazione. In studio però entra Andrea