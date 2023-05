Eliminato Amici semifinale, Maddalena Svevi in lacrime e Maria De Filippi la consola così: «Ti spiego perché è accaduto»

Maddalena Svevi eliminata da Amici 2023 a un passo dalla finalissima. La ballerina allieva di Emanuel Lo è costretta a lasciare il talent condotto da Maria De Filippi, mentre continuano il loro percorso Isobel Kinnear e Mattia Zenzola. La decisione è stata presa dalla giuria composta Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè ed è stata accolta tra le lacrime da Maddalena.

Maddalena Svevi nell'ultima sfida si è confrontata con i cantanti Aaron e Wax per provare a guadagnare un posto in finale, ma non è riuscita ad aggiudicarsi l'ultimo rimasto e si è sciolta in lacrime. Maria De Filippi ha provato a consolarla: «È accaduto perché i posti in finale sono 4. Solo per questo», ha detto la conduttrice non mettendo in dubbio il suo talento.

Maddalena è stata allieva del coreografo e insegnante di danza (compagno di Giorgia) Emanuel Lo. Nel percorso all'interno della classe di Amici ha dovuto spesso scontrarsi con Alessandra Celentano, che non la riteneva all'altezza di Isobel, la sua ballerina.