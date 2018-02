Elio, un caffè in tv servito dal suo sosia

Sabato 3 Febbraio 2018, 17:25

Ultime repliche per Elio (senza le sue Storie tese con le quali si esibirà all'ormai imminente Festival di Sanremo) al teatro Augusteo dove ancora oggi e domani è in scena con “Spamalot”. Nel teatro di Albachiara Caccavale Elio è stato intervistato da Ugo Gatto, ideatore e conduttore del format “Un caffè da...” che va in onda su Tele A. L'originale interprete di tante canzoni metaforiche, ricche di satira socio-politica e di ironia, ha risposto di buon grado alle domande di Gatto, dicendosi tra l'altro felice della sua permanenza a Napoli, dove torna - ha detto - sempre volentieri ad esibirsi. “In questa città c'è sempre un'atmosfera speciale, bella, creativa, ecco perché ci vengo volentieri...”. Elio si è molto divertito di fronte alle domande del conduttore, in particolare quando gli è stato servito il caffé (come prevede la trasmissione) da un “cameriere” (Roberto Gavaudan) nei panni di un suo perfetto sosia, al punto di non riuscire a trattenere sorpresa e risate. Hanno partecipato al format il giornalista Pasquale Esposito con una scheda tecnica, e l'attore Sergio Spena. “Un caffè da...” con Elio andrà in onda oggi (sabato 3) alle 19,40, e poi alle 01,25 su Tele A (can. 18 in Campania, can.189 nel Lazio e can.80 in Abruzzo, Molise, Marche, Puglia e Calabria) e in replica domani (domenica) alle 21 su Tele A+ (can.79 in Campania, Lazio, Molise, Puglia e Calabria, 118 Marche e 212 Abruzzo) e lunedi 6 febbraio alle 22,35 su Tele A+.