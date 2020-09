Elisa Isoardi, videochiamata hot in diretta a Domenica In: «Sono appena uscita dalla doccia»

Elisa Isoardi al centro dell'attenzione anche a Domenica In. Nel corso del blocco dedicato a Ballando con le Stelle, Mara Venier ha deciso di videochiamare in diretta la Isoardi, prendendola letteralmente alla sprovvista. La compagna di ballo di Raimondo Todaro, infatti, si è mostrata in diretta su Rai Uno coperta solo da un asciugamano. «Sono appena uscita dalla doccia», ha spiegato la Isoardi.

A quel punto è intervenuta Selvaggia Lucarelli chiedendo ironicamente: «Vorrei sapere se sei sola, perché l'ultima volta che ti abbiamo vista in accappatoio non lo eri». Il riferimento è al famoso post con cui la conduttrice annunciò la fine della sua relazione con Matteo Salvini, con una foto in accappatoio sdraiata sul letto accanto al leader leghista. Elisa sorridendo ha confermato di essere da sola, ma Mara ha rincarato la dose: «Poi in quell'occasione era sdraiata non in piedi come ora».

L'esibizione a Ballando senza Todaro

Elisa Isoardi è stata costretta a esibirsi a Ballando con le Stelle senza il suo partner Raimondo Todaro. Il ballerino, infatti, è stato operato per una fastidiosa appendicite. Isoardi ha ballato da sola, sotto lo sguardo attento di Todaro in collegamento video. «Oggi sta male pure il tuo ex Salvini, non so cosa gli fai agli uomini», ha commentato Selvaggia Lucarelli. Il siparietto dopo la notizia che il leader della Lega Matteo Salvini, ex compagno della conduttrice, era febbricitante.