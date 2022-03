Elisa Isoardi che fine ha fatto? C'è chi ostacola il suo ritorno in Rai: le indiscrezioni

Dopo Ballando con le Stelle e L'Isola dei Famosi il ritorno di di Elisa Isoardi in tv sembrava certo. Ma così non è stato. Da modella Elisa era arrivata al piccolo schermo 20 anni fa e l'ultima volta l'avevamo vista a La prova del cuoco nel 2020. Poi, orfana di show, si era gettata nell'esperienza di talent e reality e aveva dimostrato anche il suo carattere forte e tenace oltre che la sua bellezza. I telespettatori ne erano certi, Elisa l'avrebbero rivista molte e molte altre volte, ma di lei nessuna traccia c'è più.

Elisa Isoardi, in Rai è caos

E in Rai scoppia il caso Isoardi. Ad accendere i riflettori sulla conduttrice ci ha pensato Dagospia che sostiene che Elisa starebbe pagando lo scotto della sua relazione con Matteo Salvini. «Scomparsa da oltre due anni dai palinsesti, paga la tempestosa rottura della sua relazione con Salvini». La Isoardi è stata la compagna del leader della Lega (ora felicemente fidanzato con Francesca Verdini) dal 2014 al 2019.

Ecco chi ostacola il suo ritono in Tv

Secondo il sito pare che un consigliere d’amministrazione in quota Lega abbia posto un veto sulla giovane presentatrice. Eppure la conduttrice era a un passo da UnoMattina estate, ma all'ultimo è stata scelta Maria Soave giornalista del Tg1, considerata molto vicina al centrodestra. Poi si era aperto uno spiragli su Unomattina inverno ma anche quello non è andato in porto. Sembra che Elisa Isoardi sia ora in lizza per la prossima edizione di Linea Verde, quest’anno condotto da Beppe Convertini orfano di Ingrid Muccitelli. Le chance di spuntarla però sarebbero piuttosto basse secondo Dagospia «Ma affinché la bella Elisa torni sugli schermi di mamma Rai bisognerà convincere più che Antonio Di Bella (direttore del Day Time), il consigliere salviniano Igor De Biasio. O forse il suo segretario, l’unico che a questo punto può darle semaforo verde (sempre il colore della Lega)».

Cosa fa ora la conduttrice?

Insomma a nulla sembrano valere gli oltre 20 anni di carriera per Elisa Isoardi cvhe per ora non commenta in nessun modo. Nonostante siano oltre due anni che la conduttrice non si vede in tv, Elisa continua a mantenere un rapporto assiduo con i suoi fan sui social. Nonostante l'amore per la cucina e il fidanzato Alessandro Di Palo, il periodo non è facile per lei. Ha rilasciato le sue parole al settimanale Gente Elisa e ha detto che dopo 20 anni di carriera non è facile ritrovarsi disoccupata. Però ora la Isoardi vuole un figlio