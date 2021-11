Elisa Isoardi, a Domenica In rivelazione sull'ex Matteo Salvini: «Quando si parla di lui mi brillano gli occhi»

Elisa Isoardi, ospite nel salotto di Rai1, Domenica In, parla del periodo di transizione che sta attraversando, sia in campo lavorativo che in amore. Entra in studio in lacrime abbracciando la padrona di casa Mara Venier, dichiarandosi emozionata di essere in televisione, dato lo stop lavorativo degli ultimi tempi. Non poteva mancare la domanda della Venier sulla storia di amore, durata cinque anni, con Matteo Salvini, per cui l'ex conduttrice de "La prova del cuoco" dichiara: «Notalgia? Di quei tempi sì, dell'amore sì. Ricordo le cose belle. Quando si parla di lui mi brillano gli occhi».

«Eravamo due persone che si amavano. Lo ricordo con affetto e sorriso» dice la Isoardi guardando le clip relative al suo ex compagno. E aggiunge: «Rifarei tutte le scelte d'amore che ho fatto. Ho amato e ho sofferto tanto, ma sono stata anche amata».

Con occhi lucidi, poi, riprende a parlare della sua grande passione per il lavoro e dichiara: «Mi piacerebbe tornare in Televisione».