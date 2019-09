Elisa Isoardi e la Prova del Cuoco: «Con la Clerici nessun problema. Ballando con le Stelle? Sarei felicissima»

Pace fatta fra Elisa Isoardi e Antonella Clerici. A confermarlo è proprio l'ex fidanzata di Matteo Salvini: «Io e Antonella abbiamo un bellissimo rapporto, tutti quei misunderstanding ormai appartengono al passato. C'è dialogo, ci sentiamo e ci confrontiamo, lei è consulente del programma ancora per un anno e io la ritengo un'importante maestra, perciò mi è sembrato doveroso mandarle un saluto su Instagram al termine della prima puntata de "La Prova del Cuoco"».

«Quest'anno festeggiamo i 20 anni de "La prova del Cuoco", quello che abbiamo di buono è stato creato da lei in 19 anni e non posso fare altro che ringraziarla - sottolinea - Noi dobbiamo andare avanti, il programma è come un ragazzo che poi ha le sue evoluzioni, io lo prendo per mano e lo accompagno all'università, poi chissà!».

«A decidere se parteciperò a "Ballando con le Stelle" sarà la grande Milly. Ho letto alcune sue interviste e colgo l'occasione per ringraziarla perché ha espresso questo desiderio dopo la mia partecipazione come "ballerina per una notte" ed è andata abbastanza bene. Non nascondo che ne sarei felicissima». Così Elisa Isoardi all'Adnkronos, subito dopo la diretta de "La prova del Cuoco", su una sua partecipazione a "Ballando con le Stelle". E alla domanda se il pubblico potrà contare sulla sua presenza, Elisa si lascia sfuggire: «Ma sì dai, contiamoci!».

Lunedì 16 Settembre 2019, 16:08 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2019 16:13

