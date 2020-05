Elisabetta Canalis e il bello della quatantena: gli scatti in lingerie fanno il boom di like

Sembra proprio non passare il tempo per Elisabetta Canalis. L’ex velina, di stanza a Los Angeles dai tempi della sua relazione con George Clooney, è felicemente sposata con Brian Perri e ha avuto una figlia, Skyle Eva, e sembra che la vita in famiglia le faccia proprio bene. Dal suo account infatti Elisabetta ha postato uno scatto in lingerie, molto apprezzato dal popolo social.



In lockdown per il Covid 19 Elisabetta ha trascorso le giornate fra cucina, sport e tempo con la famiglia ma non ha mai fatto mancare la sua presenza su Instagram. Rilegata in casa la Canalis ha già regalato diversi scatti sexy e svolta ha conquistato i suoi seguaci con uno scatto in linerie, che ha subito fatto il pieno di like e di complimenti, anche degli amici vip, per l’innegabile bellezza.



Non mancano i commenti scherzosi, come di chi chiede la marca dalla lampada alla sua spalle, sostenendo che il merito di tanta “grazia” sia proprio sua o di chi si informa sulla marca degli occhiali che naturalmente non indossa...



Ultimo aggiornamento: 18:18

