Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia, lite al Gf Vip: «Da donna hai usato parole orribili»

L'ha definita "gatta in calore", "falsa", "profumiera", snob" e "gatta morta", provocando anche polemiche sul web. Tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia non è mai scorso buon sangue ed ora che l'ex moglie di Briatore ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, la lite si è accesa anche in studio. La Elia si era più volte rivolta in maniera piuttosto pungente alla showgirl che, una volta in studio, non ha esitato a farglielo notare: «Da donna avresti potuto usare delle parole più carine con me. Le parole hanno un peso Antonella e tu non hai dato peso! La cosa che mi è dispiaciuta è che tu da donna hai detto cose pesanti contro un’altra donna e questa è una cosa molto brutta. Poi tu il Grande Fratello l’hai fatto anche tu quindi era molto più semplice per te immedesimarti, invece mi hai fatto stare molto male!».

APPROFONDIMENTI MIND THE GAP Luciana Littizzetto, la battuta su Wanda Nara nuda scatena il web:... TELEVISIONE Gf Vip, bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: è...

Luciana Littizzetto, la battuta su Wanda Nara nuda scatena il web: «Comicità fuoriluogo»

Il pubblico ha appoggiato con applausi e urla le parole della Gregoraci ma la Elia ha preso la parola per replicare a tono. «Tutto quello che ti ho detto non l’ho detto per colpire la donna ma il personaggio che fa sfoggio di te e le cose che ha. Anche i tuoi bracciali, ci sbatti in faccia i tuoi diamanti pesanti… lei ha un peso sociale che vuole farci pesare!» .

A quel punto Alfonso Signorini ha sottolineato che, effettivamente, alcune delle parole dette da Antonella Elia sono state infelici. «Io sono una donna e una mamma non solo un personaggio!» ha continuato ancora Elisabetta Gregorci. Antonella però ha continuato a stuzzicarla, chiedendo per lei in studio non una sedia normale ma un vero e proprio trono sul quale ‘innalzarsi’. Di certo, Antonella non si è dimostrata una regina di stile.

Ultimo aggiornamento: 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA