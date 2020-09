Elisabetta Gregoraci, bacio al GfVip con Pierpaolo Petrelli (e battutina su Briatore)

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli sempre più vicini. I due si sono molto avvicinati da quando, per vincere la prova settimanale al Gf Vip, hanno dovuto baciarsi in piscina. Un bacio appassionato, qualcosa in più di un semplice gioco secondo gli attenti telespettatori del reality di Canale 5. E poi una battutina della Gregoraci, che tira in ballo Briatore e fa già sognare i fan: «Ti fischiano le orecchie? Qualcuno ti nomina. I miei pretendenti, il mio ex marito, mio figlio…». E Petrelli prontamente risponde: «Capirai. Uno per uno, fino a domani, bam!».

Per ora nessuna replica da parte di Flavio Briatore, che - stando a quanto dichiarato dalla stessa Gregoraci - non era favorevole alla partecipazione della sua ex al Grande Fratello. Intanto il feeling cresce e chissà che l'ex velino di Striscia la Notizia non possa riuscire a far battere ancora il cuore della bella showgirl calabrese.

Ultimo aggiornamento: 15:15

