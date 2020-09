Gf Vip, Elisabetta Gregoraci: «Briatore? Vita sacrificata per stare con lui»

Elisabetta Gregoraci si sfoga. All'interno della casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è raccontata a Matilde Brandi e Stefania Orlando, soffermandosi in particolare sul suo legame con Flavio Briatore: «Avevo 24 anni quando mi sono messa con lui, ero una bambina. Ho imparato tanto ma ho anche dovuto fare rinunce, "sacrificare" le mie cose per stare accanto a lui».

Tuttavia la Gregoraci ha voluto specificare: «Ma io sono sempre stata inquadrata, le ca**ate non le ho fatte mai, nemmeno a 18 anni. Anche quando vivevo da sola a Roma, avevo solo 19 anni avrei potuto fare qualsiasi cosa, eppure non l’ho mai fatta». Una vita, a suo dire, non sempre spensierata come potrebbe sembrare: «Prima c’è stata la malattia di mamma, poi è arrivato Briatore e dovevo mantenere un ruolo preciso accanto a lui. Ho rinunciato a tante cose televisive per lui, ho cambiato la mia vita, l’ho seguito, ho dovuto sacrificare tante cose per stargli accanto. Manco gli aperitivi con le amiche facevo, la prima vacanza con un’amica l’ho fatta a 38 anni».

Elisabetta Gregoraci fa quindi un bilancio dei suoi ultimi anni: «Lo seguivo, facevo vita di pubbliche relazioni. Un giorno ero con Obama, un altro chissà dove. Ho avuto una vita molto impegnativa. Certo ho imparato tante cose, ho viaggiato tanto, ci sono state cose molto belle, ma me ne sono state tolte tante altre…».

