Elisabetta Gregoraci, il dolore segreto a Vieni da me: «Non le ho detto che stava per morire, ho mentito...». Oggi, l'ex moglie di Flavio Briatore è stata ospite in collegamento da Caterina Balivo e si è sottoposta alle cosiddette domande al buio.Tra i quesiti apparsi sul led anche quello sulla sua più grande bugia. Elisabetta Gregoraci risponde così: «Non amo dire le bugie, ma una volte ne ho detta una molto grande a fin di bene. Come sapete io non ho più la mamma. Quando il dottore mi disse che non c'era più nulla da fare, non gliel'ho detto e ho mentito».A queste parole, Caterina Balivo si commuove ed Elisabetta Gregoraci conclude: «Ho detto a mia madre che sarebbe andato tutto bene, anche se lei in cuor suo sapeva la verità. Ma se una persona sta morendo, non puoi dirglielo...».